L'attivista egiziano a margine del convegno per i 50 anni di Amnesty International Italia

“È molto importante ora fare pressione diplomatica ed economica sul governo israeliano dopo due anni di uccisioni sistematiche e sono veramente stupito dal fatto che l’Italia non lo stia facendo. Anche nel voto al Parlamento europeo l’Italia è stata uno dei paesi che hanno rifiutato di fare questa pressione da parte dell’Ue”: sono le parole dell’attivista egiziano Patrick Zaki a margine del convegno in Campidoglio a Roma per i 50 anni di Amnesty International Italia. “È veramente strano che l’Italia non lo faccia. É veramente utile farlo. Come vediamo infatti dopo le prese di posizione dei giorni scorsi Israele sta facendo arrivare alcuni aiuti umanitari a Gaza. Non è abbastanza ma giorno dopo giorno stiamo rompendo questa barriera che affama da mesi i palestinesi. Sono veramente sorpreso dal fatto che l’Italia e il governo italiano non stiano partecipando alle pressioni sul governo Netanyahu“.

