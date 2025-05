Cibo e medicinali approdano nella Striscia dopo il via libera di Israele

(LaPresse) Diversi camion con aiuti umanitari sono entrati giovedì mattina a Gaza da Israele attraverso il valico di Kerem Sahlom. Lo Stato ebraico da lunedì ha di nuovo permesso l’ingresso dei convogli con cibo, medicinali e beni di prima necessità che era stato bloccato da marzo. Le autorità israeliane hanno fatto sapere che mercoledì 100 camion sono entrati nella Striscia. L’Onu ha dichiarato che sta cercando di far arrivare gli aiuti ai civili e di temere saccheggi e le restrizioni dell’Idf. Il portavoce del capo delle Nazioni Unite Guterres, Stephane Dujarric, ha confermato che le Nazioni Unite hanno raccolto “circa 90 camion di merci” e li hanno inviati a Gaza. “Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questo momento”, ha detto Dujarric mercoledì sera. Il governo del premier Netanyahu ha fatto sapere che nei prossimi giorni introdurrà un nuovo sistema di distribuzione degli aiuti gestito da una fondazione privata statunitense con la protezione dell’esercito con la Stella di Davide, per evitare che i beni vengano presi da Hamas, accusata da Israele di sottrarli alla popolazione e di rivenderli al mercato nero.

