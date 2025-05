Dave Shapiro - Immagine Instagram

E' stato agente anche dei Sum 41 e di Hanson

Un jet privato che trasportava l’agente di talenti musicali Dave Shapiro e altre cinque persone ha colpito una linea elettrica in condizioni di nebbia giovedì mattina presto e si è schiantato in un quartiere di San Diego, schiantandosi contro una casa e uccidendo diverse persone a bordo. Con la casa avvolta dalle fiamme e il carburante del jet che scorreva per le strade, una mezza dozzina di veicoli ha preso fuoco mentre i residenti del quartiere di case di proprietà della Marina degli Stati Uniti sono stati svegliati poco prima delle 4 del mattino dal fragore dello schianto e dalle successive esplosioni.

Nessuno nel quartiere è morto, ma otto persone sono state portate in ospedale per intossicazione da fumo e ferite non gravi, tra cui una persona che si è ferita mentre cercava di uscire da una finestra, ha detto l’agente di polizia Anthony Carrasco.

Chi era Dave Shapiro

Dave Shapiro, co-fondatore della Sound Talent Group, e due dipendenti sono tra le vittime, ha detto l’agenzia musicale in un comunicato. La Sound Talent Group ha rappresentato artisti come la band pop americana Hanson, la cantautrice americana Vanessa Carlton e il gruppo rock canadese Sum 41. Hanson è forse meglio conosciuto per la sua hit pop degli anni ’90, “MMMBop”. Shapiro era anche proprietario della Velocity Records. “Siamo devastati dalla perdita del nostro co-fondatore, dei nostri colleghi e amici. Il nostro pensiero va alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalla tragedia di oggi”, ha dichiarato l’agenzia.

Secondo la Federal Aviation Administration, a bordo dell’aereo c’erano sei persone. Le autorità stavano ancora setacciando la scena e recuperando i corpi prima di rilasciare un numero ufficiale e identificare i morti, anche se non si credeva che ci fossero sopravvissuti a bordo del volo. Daniel Williams, ex batterista della band metal The Devil Wears Prada, ha pubblicato sul suo Instagram mercoledì pomeriggio che stava salendo a bordo dell’aereo con Shapiro. La band ha pubblicato un tributo a Williams sulla sua pagina Instagram: “Non ci sono parole. Ti dobbiamo tutto. Ti ameremo per sempre“, ha scritto la band.

Cosa è successo a San Diego

Parti del Cessna 550 Citation del 1985 di Shapiro erano sparse su una vasta area, compresi frammenti sotto i cavi dell’alta tensione e una sezione dell’ala su una strada dietro le case, ha detto Elliot Simpson del National Transportation Safety Board. La casa colpita è stata distrutta, con la parte anteriore gravemente bruciata e il tetto parzialmente crollato, e circa altre 10 sono state danneggiate a Murphy Canyon, il più grande quartiere di case di proprietà della Marina nel paese, hanno detto i funzionari. Ben McCarty e sua moglie, che vivono nella casa colpita, hanno detto di aver sentito calore tutt’intorno a loro.

