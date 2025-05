Il jet ha preso fuoco dopo l'impatto con le abitazioni. Le condizioni, al momento dello schianto, erano complicate dalla nebbia

Un piccolo aereo è precipitato su un quartiere di San Diego, provocando l’incendio di circa 15 case e l’evacuazione di diverse isolati, secondo quanto riferito dalle autorità. “C’è carburante per aerei ovunque”, ha detto il vice capo dei vigili del fuoco Dan Eddy durante una conferenza stampa. “Il nostro obiettivo principale è perlustrare tutte queste case e portare tutti in salvo”. Il fatto è accaduto nel quartiere di Murphy Canyon. Non è ancora dato sapere se ci siano feriti ma “ci sono diversi edifici colpiti direttamente”. La Federal Aviation Administration ha dichiarato che il velivolo Cessna 550 è precipitato nei pressi dell’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. “Il numero delle persone a bordo è al momento sconosciuto”, ha spiegato la FAA in un comunicato. L’aereo può trasportare da sei a otto persone.

“Diverse vittime”

“Diverse persone” sono rimaste uccise per lo schianto del Cessna 550 su un quartiere di San Diego che ospita famiglie di militari. Lo hanno riferito le autorità locali. Non è chiaro quante persone fossero a bordo dell’aereo, ma il conteggio delle vittime dovrebbe limitarsi alle persone a bordo del velivolo, ha affermato il vice capo dei vigili del fuoco di San Diego, Dan Eddy, durante una conferenza stampa. Lo schianto ha inenscato un incendio che ha coinvolto una decina di abitazioni, costringendo le autorità ad evacuare diversi isolati del quartiere. L’aereo si è schiantato nei pressi del Montgomery Executive Airport intorno alle 3.45 del mattino (ora locale). Al momento dell’incidente nell’area era presente nebbia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata