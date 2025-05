La presidente del Consiglio: "Dalla Russia nessun passo in avanti"

L’Italia e i Paesi alleati continuano a invocare la pace in Ucraina e lavorano in vista di nuovi negoziati tra Kiev e Mosca. Nella serata di giovedì Giorgia Meloni ha chiamato Donald Trump per affrontare la questione.

“Ho sentito Trump qualche ora fa per l’ultima volta. L’obiettivo è avviare un nuovo turno di negoziati. Stiamo facendo tutti la nostra parte. Dobbiamo verificare la disponibilità degli attori e la praticabilità. La priorità è che ci siano negoziati seri, dove tutti gli interlocutori dimostrino la volontà di fare passi avanti, con l’obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco. Siamo al lavoro con molti leader europei e con gli Stati uniti per arrivare a dei negoziati”, ha detto la premier nelle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale con la prima ministra del Regno di Danimarca Mette Frederiksen.

🔴 Da Palazzo Chigi le dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro danese Mette Frederiksen https://t.co/JE0oesLaql — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 22, 2025

Meloni: “Dalla Russia nessun passo in avanti”

“Abbiamo ribadito il nostro impegno per una pace giusta e duratura. Si sta lavorando a un nuovo turno di negoziati. Dobbiamo ringraziare Zelensky per aver dimostrato con chiarezza la sua volontà di perseguire la pace. Da parte russa non abbiamo visto nessun passo concreto in avanti“, ha aggiunto la premier.

G7 Finanze: “Senza cessate il fuoco aumenterà pressione su Russia”

Sul conflitto è intervenuto anche il G7 Finanze. “Accogliamo con favore gli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco” e “se non verrà concordato, continueremo a esplorare tutte le opzioni possibili, comprese quelle per massimizzare la pressione, come un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Ribadiamo che, coerentemente con i nostri rispettivi ordinamenti giuridici, i beni sovrani della Russia nelle nostre giurisdizioni rimarranno immobilizzati fino a quando la Russia non porrà fine alla sua aggressione e non pagherà per i danni causati all’Ucraina”. Si legge nel comunicato del G7.

Meloni: “Aprire dibattito su convenzioni europee su questioni migratorie”

Poi la presidente del Consiglio ha affrontato il tema delle politiche migratorie. “Annunciamo un’iniziativa comune che Italia e Danimarca vogliono portare avanti insieme ed è rivolta a tutti i nostri partner. Vogliamo aprire il dibattito politico su alcune convenzione europee e sulla capacità di saper affrontare le questioni del nostro tempo a partire dal fenomeno migratorio. L’obiettivo non è indebolire le convenzioni e i valori che quelle convenzioni incarnano. Il nostro obiettivo è quello di rafforzarle rispetto a problemi che vanno gestiti”, ha affermato Meloni.

