Il reale si cimenta in un lancio da quarterback con i ragazzi di una fondazione

Il principe William ha partecipato a un evento della Fondazione Nfl a Londra martedì. Il progetto è incentrato su una versione del football americano per ragazzi, in cui si gioca cinque contro cinque, senza contatto. Il primogenito di Re Carlo, in completo scuro, senza cravatta, e sneakers, ha messo in mostra le sue capacità, giocando con i giovani e cimentandosi anche in un lancio da quarterback in perfetto stile. Insieme a William erano presenti l’ex giocatore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha anche giocato in Nfl con i Jacksonville Jaguars e l’ambasciatore globale della Nfl Phoebe Schecter.

