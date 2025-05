La specie originaria del Madagascar è a rischio estinzione

Negli Usa c’è un nuovo cucciolo di lemure in uno zoo della Florida. Lo zoo e i giardini botanici di Jacksonville hanno visto nascere il primo lemure coronato il 1° maggio.

I lemuri coronati sono originari del Madagascar, dove il 98% delle specie di lemuri sono a rischio di estinzione. Ciò è dovuto alla perdita di habitat, alla caccia e al commercio illegale di questi animali come animali domestici. La mamma si chiama Giove e per lei questo è il primo figlio. Lo zoo dice che le cose stanno andando bene. Il sesso del cucciolo non è stato ancora confermato.

