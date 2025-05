La rivelazione alla Cnn che cita fonti dell'intelligence americana

Gli Stati Uniti hanno ottenuto nuove informazioni secondo cui Israele starebbe preparando un attacco contro gli impianti nucleari iraniani, nonostante l’amministrazione Trump stia cercando un accordo diplomatico con Teheran. È quanto riporta la Cnn, citando fonti Usa a conoscenza di informazioni di intelligence, sottolineando che un attacco del genere costituirebbe una rottura palese con il presidente Usa Donald Trump.

Cosa accadrebbe in caso di attacco israeliano all’Iran

Un eventuale attacco israeliano all’Iran rischierebbe anche di portare a un conflitto regionale più ampio in Medioriente, cosa che gli Stati Uniti cercano di evitare da quando la guerra a Gaza ha infiammato ulteriormente la regione. Le fonti citate da Cnn avvertono che non è chiaro se la leadership di Israele abbia preso una decisione definitiva e che, in realtà, all’interno del governo Usa vi è un profondo disaccordo sulla probabilità che Israele alla fine agisca. Se e come Israele attaccherà dipenderà probabilmente da cosa pensa dei negoziati degli Stati Uniti con Teheran sul programma nucleare iraniano, ma “la possibilità di un attacco israeliano a un impianto nucleare iraniano è aumentata significativamente negli ultimi mesi”, ha sottolineato un’altra fonte Usa. “E la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran negoziato da Trump che non elimini tutto l’uranio iraniano rende più probabile un attacco”, ha aggiunto.

I fattori che fanno pensare a un attacco imminente

Secondo la Cnn, le preoccupazioni derivano non solo dai messaggi pubblici e privati di alti funzionari israeliani che stanno valutando l’attacco, ma anche da comunicazioni israeliane intercettate e dalle osservazioni dei movimenti militari israeliani, che potrebbero suggerire un attacco imminente. Stando a due delle fonti, tra i preparativi militari osservati dagli Stati Uniti vi sono il movimento di munizioni aeree e il completamento di un’esercitazione aerea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata