La First Lady con i bambini che realizzano e decorano bandiere americane

Melania Trump ha ospitato un evento alla Casa Bianca in occasione della giornata “Take Our Sons and Daughters to Work Day” (Portiamo i nostri figli al lavoro). La First Lady si è unita ai bambini che stavano realizzando e decorando bandiere americane su due tavoli, sedendosi accanto a loro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata