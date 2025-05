Il presidente Usa: "È un bagno di sangue e credo voglia farla finita"

“Penso che succederà qualcosa. Sono coinvolti grandi ego, ma penso che succederà qualcosa”. Lo dice il presidente Usa, Donald Trump, in un briefing con i giornalisti alla Casa Bianca dopo la sua telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. “E se così non fosse, mi tirerei indietro e loro dovranno andare avanti. Ancora una volta, questa era una situazione europea. Avrebbe dovuto rimanere una situazione europea”.

Trump spiega di aver detto, tra l’altro: “Quando metteremo fine a questa storia, Vladimir? Lo conosco da molto tempo ormai. Ho detto: quando metteremo fine a questo spargimento di sangue, a questo bagno di sangue? E’ un bagno di sangue. E credo che voglia farla finita. Credo che voglia smettere. Guarda, credo di essere in grado di dire se lo voglia o no. Pensavo che ci fossero ottime possibilità, come una probabilità 50-50, che dicesse: voglio prendere tutto. Non sapevo cosa avrebbe detto. Ma credo che voglia fermarsi, ne sono abbastanza sicuro”.

