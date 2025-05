Possibili i negoziati in Vaticano, il presidente Usa ha chiamato i leader europei (compresa Meloni)

IN AGGIORNAMENTO – Oltre due ore di telefonata in cui, almeno secondo il resoconto del Cremlino, Vladimir Putin e Donald Trump hanno deciso di rivolgersi uno all’altro utilizzando solamente i nomi di battesimo per tentare di effettuare passi avanti in merito alla ricerca della soluzione del conflitto in Ucraina. Per le parti il colloquio è stato positivo.

Contatti Russia-Ucraina “ristabiliti”

I contatti tra Russia e Ucraina sono stati ristabiliti e sono già in fase di implementazione. Lo ha detto nella notte il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando ai giornalisti. “Sono in corso contatti tra russi e ucraini”, ha affermato, “i contatti sono stati effettivamente ristabiliti, il che è molto importante in questa fase”.

La telefonata Trump-Putin

Putin ha parlato di una conversazione “franca e molto utile”. Trump, dal canto suo, ha detto che la telefonata “è andata molto bene”. I colloqui continueranno mentre per quanto riguarda un eventuale faccia a faccia nulla è stato ancora concordato. Per capire quali saranno gli effetti reali della conversazione occorrerà pero attendere.

Al momento Vladimir Putin ha fatto sapere di essere “disponibile” a un cessate il fuoco per “un certo periodo” se “verranno raggiunti gli accordi appropriati”. A tal proposito il leader del Cremlino ha rivelato di aver concordato con il presidente degli Stati Uniti una proposta di collaborazione con l’Ucraina su “un memorandum riguardante un possibile futuro trattato di pace con la definizione di una serie di posizioni”. Mosca e Kiev “devono trovare compromessi che vadano bene a entrambe le parti”, è stata la sintesi di Putin che ha ribadito la necessità di “eliminare le cause profonde di questa crisi” come “questione più importante”.

Se il presidente russo ha usato la terminologia diplomatica per raccontare il resoconto della telefonata dal suo punto di vista Donald Trump, come da sua indole, è stato decisamente più diretto. “Russia e Ucraina avvieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco e, soprattutto, per la fine della guerra”, ha detto. “Le condizioni per farlo saranno negoziate tra le due parti, come è possibile, perché conoscono dettagli di un negoziato di cui nessun altro sarebbe a conoscenza”, ha aggiunto.

Su questo punto la Russia ha sottolineato che la questione della scadenza e dei tempi “per un possibile cessate il fuoco in Ucraina non è stata affrontata nel colloquio”. Trump, che prima di parlare con Putin ha sentito anche Volodymyr Zelensky, ha aggiunto che sia Mosca che Kiev “beneficeranno” da un eventuale accordo di pace.

Consigliere Cremlino: “Trump pragmatico ma servono nuove intese”

“Trump è focalizzato soltanto sul raggiungimento di risultati concreti per l’America, e questo ci sta bene. Un approccio pragmatico era quello che chiedevamo da tempo agli Usa e all’Occidente in generale”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Maxim Suchkov, docente, direttore dell’Istituto di studi sulle relazioni russo-americane, membro del Consiglio scientifico presso il Consiglio di sicurezza.

“Nonostante le sue minacce di nuove sanzioni o di altre misure punitive, Trump sta bene attento a non scendere mai sul piano personale con il nostro presidente e non è mai irrispettoso del popolo russo – afferma – Il rispetto era una delle cose che più mancavano nelle nostre relazioni con l’America. Adesso con Trump lo abbiamo, ed è una cosa che Putin apprezza molto. Ma chiaramente, la strada da percorrere è ancora lunga”.

Cosa succede adesso: possibili negoziati in Vaticano ma Cremlino non conferma

Non solo, il presidente americano ha anche fatto intendere che la Santa Sede potrebbe essere il luogo per futuri negoziati fra le parti. “Il Vaticano, come rappresentato dal Papa, ha dichiarato di essere molto interessato a ospitare i negoziati. Che il processo abbia inizio”, ha affermato.

Il Cremlino è a conoscenza dell’offerta del Vaticano di ospitare i negoziati tra Russia e Ucraina, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. Lo ha riferito ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. “Tutti sono a conoscenza di questa iniziativa del Papa. C’è stata anche una dichiarazione del Vaticano”, ha detto, “naturalmente, la parte russa è grata a tutti coloro che sono disposti a dare il loro contributo. Ma non sono state ancora prese decisioni specifiche sul luogo in cui proseguire i possibili contatti futuri”. Lo riporta l’agenzia Tass.

L’intervento dei leader Ue

Trump, dopo aver parlato con Vladimir Putin, ha sentito anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente finlandese Alexander Stubb per informarli sull’esito del colloquio.

“Si lavora per un immediato avvio dei negoziati tra le parti che possano condurre il prima possibile ad un cessate il fuoco e costruire le condizioni per una pace giusta e duratura in Ucraina”, il pensiero della presidente del Consiglio espresso in una nota di Palazzo Chigi. Quanto alla possibile mediazione del Vaticano la sua disponibilità è stata considerata “positivamente”.

“L’Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare i contatti e lavorare per la pace”, ha detto ancora Meloni.

In serata è arrivata infine la replica di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere di aver detto a Trump che “nessuna decisione” può essere presa “senza coinvolgere Kiev”. Il presidente ucraino ha aggiunto di “non avere dettagli” sul memorandum di cui ha parlato il Cremlino. Quanto alla situazione sul campo “non ritireremo le truppe dai nostri territori, è un dovere costituzionale mio e delle nostre forze armate”, ha spiegato Zelensky, “Se la Russia pone delle condizioni per il ritiro delle nostre truppe dal nostro territorio, significa che non vuole che la guerra finisca”, ha concluso.

