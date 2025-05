I sovrani britannici a fine mese saranno in visita a Ottawa

Re Carlo III e la regina Camilla alla Canada House a Londra per celebrare il centenario della sua inaugurazione, in vista della loro visita a Ottawa alla fine del mese. I sovrani britannici hanno incontrato funzionari e ospiti, poi hanno fatto una visita guidata dell’edificio, durante la quale è stata mostrata loro una mappa dei piani che evidenzia i siti storici del Paese. L’edificio, situato in Trafalgar Square, dal 1925 funge da cancelleria dell’Alto Commissariato del Canada nel Regno Unito.

