La 14ª tappa del Tour Mediterraneo anticipata dall’incontro tra le due imbarcazioni

L’Amerigo Vespucci e Luna Rossa veleggiano insieme al largo di Cagliari: un incontro dedicato alle grandi imprese italiane — quelle che si chiudono e quelle che stanno per cominciare. La 14ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, in corso a Cagliari fino al 22 maggio, è stata anticipata dall’incontro, nella giornata di ieri, nelle acque del Golfo di Cagliari tra Nave Amerigo Vespucci e Luna Rossa, l’imbarcazione vincitrice della Unicredit Youth America’s Cup e della Puig Women’s America’s Cup.

L’iniziativa del Tour Mondiale e del Tour Mediterraneo Vespucci, è nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

