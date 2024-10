L'imbarcazione guidata da Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei ha battuto in finale le britanniche di Athena Pathway

Luna Rossa entra sempre più nella storia della vela italiana. L’imbarcazione femminile guidata Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei conquista a Barcellona l’America’s Cup donne battendo in finale l’equipaggio britannico Athena Pathway. Dopo il successo nella categoria Youth un altro titolo storico per il team italiano che in capo maschile ha perso la finale della Vuitton Cup 2024 contro Ineos Britannia.

Le ragazze di Athena Pathway, uscite vincenti dal girone di semifinale e parse maggiormente costanti, partivano favorite ma le azzurre hanno dimostrato di poter battere chiunque vincendo 5 regate tra girone preliminare e semifinali e nel match race finale hanno dominato la gara con un margine di 150 metri nell’ultimo lato di poppa viaggiando a 35 nodi.

