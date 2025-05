Regno Unito, Italia, Francia e Germania "hanno discusso della necessità di un cessate il fuoco incondizionato" e si sono detti pronti a imporre nuove sanzioni a Mosca

Donald Trump sentirà per telefono Vladimir Putin. Il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo è previsto per oggi. Al centro c’è la necessità di portare avanti i negoziati tra Kiev e Mosca e di raggiungere un cessate il fuoco incondizionato. Quest’ultimo è l’obiettivo non solo di Volodymyr Zelensky ma anche dei leader europei che ieri hanno voluto parlare con il capo della Casa Bianca per ribadire ancora una volta lo scopo comune degli alleati.

Dopo i tiepidi risultati dei negoziati a Istanbul, la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV è stata un’occasione per il presidente ucraino di tenere alcuni importanti incontri bilaterali. Primo fra tutti, proprio quello con il Pontefice che già prima del Regina Coeli aveva dedicato alcune parole alla “martoriata Ucraina che attende negoziati per una pace giusta”. Pace per cui la Santa Sede si è offerta di svolgere un ruolo importante.

“Ringraziamo il Vaticano per la sua disponibilità a fungere da piattaforma per i negoziati diretti tra Ucraina e Russia”, ha detto Zelensky dopo l’udienza con Leone XIV, “per milioni di persone in tutto il mondo, il Pontefice è un simbolo di speranza per la pace”. Il presidente ucraino ha ribadito poi al Papa l’invito a visitare Kiev.

After the inauguration Mass, we had a meeting with Pope Leo XIV @Pontifex. We are grateful to His Holiness for the audience.

For millions of people around the world, the Pontiff is a symbol of hope for peace. The authority and voice of the Holy See can play an important role in… pic.twitter.com/6pFGJfcrae

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2025