Il presidente ucraino: "Grati per le sue parole sulla necessità di una pace giusta". Il leader di Kiev ha anche parlato di un "buon incontro" con Vance

Dopo la messa di inizio Pontificato di Leone XIV, il nuovo Papa ha ricevuto in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I media vaticani hanno diffuso alcune foto dell’udienza. Tra i due una stretta di mano e un sorriso. Poco prima, il Santo Padre aveva ricevuto l’omaggio di Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, nella Basilica di San Pietro.

#PapaLeoneXIV ha ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente della Repubblica del Perù Dina Ercilia Boluarte Zegarra pic.twitter.com/eN9L5RGyBH — Vatican News (@vaticannews_it) May 18, 2025

Zelensky: “Grazie al Papa per offrire una piattaforma di negoziati”

“Dopo la messa inaugurale, abbiamo avuto un incontro con Papa Leone XIV. Siamo grati a Sua Santità per l’udienza. Per milioni di persone in tutto il mondo, il Pontefice è un simbolo di speranza per la pace. L’autorità e la voce della Santa Sede possono svolgere un ruolo importante nel porre fine a questa guerra”, ha riferito Zelensky sui social. “Ringraziamo il Vaticano per la sua disponibilità a fungere da piattaforma per i negoziati diretti tra Ucraina e Russia”, ha aggiunto, “siamo pronti al dialogo in qualsiasi forma per ottenere risultati tangibili. Apprezziamo il sostegno all’Ucraina e la chiara presa di posizione a difesa di una pace giusta e duratura”.

Zelensky: “Grati a Leone XIV per parole su Ucraina e pace giusta”

Il leader di Kiev, sempre sui social dopo la messa di inizio Pontificato, aveva ringraziato Leone XIV per le parole da lui pronunciate sul conflitto con la Russia. “Oggi in Vaticano, insieme ai rappresentanti di molti paesi e a migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo, abbiamo partecipato alla Messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV. Siamo grati per le parole speciali pronunciate oggi durante la solenne Messa sulla necessità di una pace giusta e per l’attenzione rivolta all’Ucraina e al nostro popolo. Ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza”, ha scritto Zelensky. “Porgiamo le nostre congratulazioni per l’inizio di questa missione molto speciale“, ha aggiunto, “possano essere ascoltate le preghiere per una pace giusta e una vita dignitosa per tutti i popoli”.

Leone XIV: “Martoriata Ucraina attende negoziati per pace giusta”

Prima del Regina Coeli, Leone XIV aveva detto che “la martoriata Ucraina attende negoziati per una pace giusta“.

Zelensky: “Buon incontro con Vance, pronti a impegnarci in diplomazia”

Ancora sui suoi social, Zelensky ha riferito di aver avuto un “buon incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio a Roma”. E ha aggiunto: “Durante i nostri colloqui abbiamo discusso dei negoziati a Istanbul, dove i russi hanno inviato una delegazione di basso livello composta da persone prive di potere decisionale, ho ribadito che l’Ucraina è pronta a impegnarsi in una diplomazia reale e ho sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco completo e incondizionato il prima possibile”. Il leader ucraino ha poi anche affermato: “Abbiamo anche accennato alla necessità di sanzioni contro la Russia, al commercio bilaterale, alla cooperazione in materia di difesa, alla situazione sul campo di battaglia e al prossimo scambio di prigionieri, è necessario esercitare pressioni sulla Russia affinché sia disposta a porre fine alla guerra. E, naturalmente, abbiamo discusso delle misure congiunte da adottare per raggiungere una pace giusta e duratura“. Zelensky infine ha concluso: “Ringrazio tutto il popolo americano per il sostegno e la leadership dimostrati nel salvare vite umane“.

