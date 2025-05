L'incontro si è tenuto durante il vertice della Comunità politica europea. Assente Meloni: "Non ha senso partecipare, l'Italia non è disponibile a mandare truppe"

A Tirana, in Albania, dove si sta svolgendo il vertice della Comunità politica europea (CPE), si è riunita la ‘coalizione dei volenterosi’, composta dai leader di Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania e Polonia. All’incontro partecipano Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk.

Nell’occasione, il presidente Volodymyr Zelensky, insieme ai leader di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, hanno avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Il Presidente Zelensky, il Presidente Macron, il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Primo Ministro Tusk hanno avuto una conversazione telefonica con Donald Trump. I dettagli arriveranno presto”, ha detto il portavoce della presidenza ucraina, Serhiy Nikiforov, come riporta Ukrinform.

I leader europei hanno concordato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile e intendono coordinare una risposta. Lo ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del vertice della Comunità politica europea a Tirana. “Abbiamo appena avuto un incontro con il presidente Zelensky e poi una telefonata con il presidente Trump per discutere gli sviluppi dei negoziati odierni, e la posizione russa è chiaramente inaccettabile”, ha detto Starmer ai giornalisti. Secondo Starmer, “la Russia sta temporeggiando e sta giocando”. “Dobbiamo essere pronti ad andare fino in fondo perché se la Russia non si siederà al tavolo dei negoziati, Putin dovrà pagare il prezzo”, ha detto durante il vertice nella capitale albanese.

If Russia is unwilling to come to the negotiating table, Putin must pay the price.

Speaking to @POTUS, we are closely aligning our response to Russia’s unacceptable position. pic.twitter.com/s0LRmet0Fs

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 16, 2025