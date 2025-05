Il brigantino messicano era in crociera di addestramento. Nell'incidente 2 marinai morti e 17 feriti

I membri dell’equipaggio della nave messicana che si è scontrata con il ponte di Brooklyn sono sbarcati a New York. La Cuauhtemoc, lunga 90 metri, è andata a sbattere contro uno dei simboli della Grande Mela mentre manovrava in acque turbolente. Due marinai sono rimasti uccisi e 19 feriti a causa del crollo di tre alberi del veliero. Non si conoscono ancora le cause della collisione e l’indagine del National Transportation Safety Board (NTSB) richiederà probabilmente mesi. Ma le immagini della collisione riprese da spettatori terrorizzati mostrano la nave che si schianta contro il ponte in retromarcia a tutta velocità, suggerendo che il capitano abbia perso il controllo del motore. Il sindaco di New York, Eric Adams ha dichiarato che il ponte, costruito 142 anni fa, non ha subito danni gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata