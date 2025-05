Il vicepresidente Usa ha incontrato il Pontefice in Vaticano

Una maglia della squadra di football americano dei Chicago Bears. E’ il regalo portato dal vicepresidente Usa J.D. Vance a Papa Leone XIV. Clima cordiale in Vaticano, dove il Pontefice ha ricevuto Vance, accompagnato dalla moglie Usha Chilukuri e dal segretario di Stato Usa Marco Rubio. L’incontro è stato contraddistinto da sorrisi e scambi di doni, con il numero due dell’amministrazione di Washington che ha sottolineato come gli americani siano entusiasti dell’elezioni del loro connazionale Prevost, consegnando al Santo Padre una lettera della First Lady Melania Trump.

Vance poi ha consegnato al Papa una maglia della squadra di football dei Chicago Bears, di cui il Pontefice è tifoso, con il suo nome. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato si è rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa. Infine, si è avuto uno scambio di vedute su alcuni temi attinenti all’attualità internazionale, auspicando per le aree di conflitto il rispetto del diritto umanitario e del diritto internazionale e una soluzione negoziale tra le parti coinvolte”, si legge in un comunicato della sala stampa della Santa Sede.

