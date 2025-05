Vance ha anche consegnato a Leone delle copie di due libri di Sant'Agostino

Il vicepresidente Usa JD Vance è arrivato questa mattina, 19 maggio, in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: l’incontro è finito poco dopo le 9 del mattino. L’incontro è avvenuto il giorno dopo la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV. Durante l’incontro, JD Vance ha consegnato al Papa l’invito di Trump per recarsi negli Usa. Vance ha portato a Leone una lettera del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l’invito. Vance ha anche consegnato a Leone delle copie di due libri di Sant’Agostino.

Sorrisi e strette di mano all’incontro JD Vance-Papa Leone XIV

Sorrisi, strette di mano e un clima cordiale. I media vaticani hanno diffuso le foto dell’incontro tra Papa Leone XIV e il vicepresidente Usa J.D. Vance. Dagli scatti si vede come il vicepresidente sia stato ricevuto con la moglie. Il Papa ha ricevuto anche il Segretario di Stato, Marco Rubio, con la moglie.

“Stamani, lunedì 19 maggio 2025, Sua Santità Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, On. James David Vance, il quale in seguito si è incontrato con S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato si è rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa. Infine, si è avuto uno scambio di vedute su alcuni temi attinenti all’attualità internazionale, auspicando per le aree di conflitto il rispetto del diritto umanitario e del diritto internazionale e una soluzione negoziale tra le parti coinvolte”. Lo si legge in un comunicato della sala stampa della Santa Sede.

JD Vance dona al Papa la maglia dei Chicago Bears

“Come potete probabilmente immaginare, le persone negli Stati Uniti sono estremamente entusiaste di voi”. Così il vicepresidente Usa J.D. Vance a Leone XIV durante lo scambio di regali nel corso dell’incontro in Vaticano. Leone XIV ha donato a Vance una scultura in bronzo con le parole in italiano ‘La pace è un fiore fragile’ e un libro fotografico delle dimensioni di un tavolino che ritraeva gli appartamenti papali nel Palazzo Apostolico. Vance ha donato al Papa anche una maglia dei Chicago Bears con la scritta ‘Pope Leo’. Le immagini dell’incontro sono state diffuse dai media vaticani.

Papa Leone XIV: “Dialogo tra cristiani ed ebrei mi sta a cuore, anche in tempi di malintesi”

“Il dialogo teologico tra cristiani ed ebrei rimane sempre importante e mi sta molto a cuore. Anche in questi tempi difficili, segnati da conflitti e malintesi, è necessario continuare con slancio questo nostro dialogo così prezioso”. Lo ha detto Leone XIV ricevendo in udienza i Rappresentanti di altre Chiese e Comunità ecclesiali e di altre religioni convenuti a Roma per la Celebrazione Eucaristica di inizio del suo ministero petrino.

Papa Leone XIV: “Andrò a Nicea, unità mio obiettivo”

“La mia elezione è avvenuta mentre ricorre il 1700° anniversario del Primo Concilio Ecumenico di Nicea. Quel Concilio rappresenta una tappa fondamentale per l’elaborazione del Credo condiviso da tutte le Chiese e Comunità ecclesiali. Mentre siamo in cammino verso il ristabilimento della piena comunione tra tutti i cristiani, riconosciamo che questa unità non può che essere unità nella fede. In quanto Vescovo di Roma, considero uno dei miei doveri prioritari la ricerca del ristabilimento della piena e visibile comunione tra tutti coloro che professano la medesima fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo”. Così Papa Leone XIV in Udienza i Rappresentanti di altre Chiese e Comunità ecclesiali e di altre religioni convenuti a Roma per la Celebrazione Eucaristica di inizio del Suo ministero petrino.

“In realtà – ha aggiunto Prevost -, quella per l’unità è sempre stata una mia costante preoccupazione, come testimonia il motto che ho scelto per il ministero episcopale: In Illo uno unum, un’espressione di Sant’Agostino di Ippona che ricorda come anche noi, pur essendo molti, ‘in Quell’unico – cioè Cristo – siamo uno’ (Enarr. in Ps., 127, 3). La nostra comunione si realizza, infatti, nella misura in cui convergiamo nel Signore Gesù Cristo. Più siamo fedeli e obbedienti a Lui, più siamo uniti tra di noi. Perciò, come cristiani, siamo tutti chiamati a pregare e lavorare insieme per raggiungere passo dopo passo questa meta, che è e rimane opera dello Spirito Santo”.

Delegazione donne invita il Papa a “valorizzare la figura femminile”

“L’associazione D.VA – Donne in Vaticano – si unisce alla gioia e alla preghiera di tutta la Chiesa in occasione dell’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV. Noi tutte esprimiamo la volontà di camminare accanto al Successore di Pietro, in spirito di fedeltà e di affetto filiale, per costruire insieme ponti a servizio della missione universale della Chiesa e della pace. Desideriamo collaborare concretamente al ministero del Santo Padre e ci impegniamo a farlo con le competenze di ciascuna e con generosità contribuendo anche ad un clima sereno e solidale nei nostri luoghi di lavoro”. Lo si legge in una lettera pubblicata sul sito dell’associazione Donne in Vaticano.

“Il 1° settembre 2026 – si legge ancora, D.VA compirà il decimo anniversario della sua fondazione. È composta da donne, religiose e laiche, in servizio o in pensione, che esercitano – o hanno esercitato – la loro professione in vari Dicasteri ricoprendo diversi ruoli. Con l’impegno a vivere una rete di dialogo tra noi, intendiamo valorizzare la presenza femminile in Vaticano e nella Chiesa perché uomini e donne possano vivere insieme sempre più nel reciproco scambio di doni. Continueremo a farlo in ascolto di quanto il Papa vorrà suggerirci. Affidandoci con Papa Leone XIV alla Madre del Buon Consiglio, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri e invochiamo lo Spirito Santo perché abbia tutta la luce e le forze necessarie per svolgere il suo prezioso ministero. Grazie Papa Leone XIV per il tuo ‘Sì'”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata