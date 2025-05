Il premier israeliano: "L'esercito sta entrando nella Striscia con la forza"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’esercito di Tel Aviv sta entrando nella Striscia di Gaza “con la forza”. “Come promesso, abbiamo lanciato una potente campagna contro Hamas”, ha affermato il leader dello Stato Ebraico. Israele ha dichiarato di aver avviato nuove “ampie” operazioni di terra a Gaza. Israele afferma di stare esercitando pressioni su Hamas affinché accetti un cessate il fuoco temporaneo che consentirebbe il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. Tuttavia, ciò non porrebbe necessariamente fine alla guerra in corso da 19 mesi. Hamas sostiene di volere il ritiro completo delle forze israeliane e un percorso verso la fine del conflitto come parte di qualsiasi accordo.

