Nel racconto dei testimoni l'irruzione nella casa privata: arrestati moglie e figlio della vittima

Alcuni residenti di Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza, hanno raccontato che durante un’irruzione in una casa privata, militari israeliani travestiti da civili hanno ucciso un uomo e arrestato sua moglie e suo figlio. Secondo quanto riferito dai locali, le forze israeliane alla guida di un veicolo civile sono entrati nell’abitazione mentre i raid aerei colpivano la zona circostante. L’uomo ucciso è stato identificato come Ahmed Sarhan. Il motivo per cui è stato preso di mira non è chiaro. L’esercito israeliano non ha rilasciato commenti.

