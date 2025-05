Trionfa il premier uscente Montenegro ma i conservatori non sono riusciti a ottenere la maggioranza in Parlamento. Il leader del Partito Socialista si dimette

La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni in Portogallo ma non è riuscita a ottenere la maggioranza in Parlamento. Con il 99% dei voti scrutinati l’Alleanza Democratica ha infatti conquistato almeno 89 seggi – su 230 – nell’Assemblea Nazionale.

Luis Montenegro, leader della coalizione e premier uscente, ha dichiarato di essere aperto ad accordi politici con i partiti di opposizione. “Dobbiamo tutti essere in grado di parlarci e di mettere l’interesse nazionale al primo posto”, ha dichiarato ai suoi sostenitori in un discorso post-elezioni. Alleanza Democratica ha raccolto il 32,7% dei voti, il Partito Socialista si è fermato a 23,4% mentre l’estrema destra di Chega ha raccolto il 22,6%.

Elezioni Portogallo, il leader del Partito Socialista si dimette

Il leader del partito Socialista del Portogallo Pedro Nuno Santos ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta alle elezioni generali, vinte dalla coalizione di centrodestra. Il partito socialista ha raccolto 58 seggi in Parlamento (su 230), peggior risultato ottenuto dal 1987.

Elezioni Romania

È andata diversamente, invece, in Romania dove ha vinto l’europeista Nicusor Dan. Il sindaco di Bucarest ha sconfitto il favorito George Simion, 38 anni, leader del partito di estrema destra Alleanza per l’Unità dei Romeni (AUR). Dopo lo spoglio di 10,5 milioni di voti su 11,6 milioni, Dan era in testa con il 54,32%, mentre i voti per Simion erano il 45,68%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata