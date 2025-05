Exploit dell'estrema destra di Chega, che ha ottenuto più del 20% dei voti

L’Alleanza Democratica, coalizione di centrodestra, è in vantaggio alle elezioni legislative in Portogallo. È quanto emerge dall’exit poll dell’Università Cattolica portoghese diffuso dalla Radiotelevisao Portuguesa. L’Alleanza democratica è collocata in una forbice compresa tra il 29 e il 34%, mentre il partito socialista portoghese ha raccolto tra il 20 e il 24% dei consensi. Il partito di estrema destra Chega si troverebbe tra il 20% e il 24%.

