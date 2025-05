Sconfitto al ballottaggio il nazionalista Simion

Il candidato europeista Nicusor Dan ha vinto le elezioni in Romania, battendo il nazionalista George Simion al ballottaggio delle elezioni presidenziali.

Dopo lo spoglio di 10,5 milioni di voti su 11,6 milioni, ieri notte Dan era in testa con il 54,32%, mentre i voti per Simion erano il 45,68%.

“Dal municipio al tavolo del Consiglio europeo. Congratulazioni sincere a Nicusor Dan per la vittoria alle elezioni presidenziali. Questo è un forte segnale dell’attaccamento dei rumeni al progetto europeo. Sono ansioso di lavorare con voi per un’Europa e una Romania migliori”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

