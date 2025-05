Il presidente russo: "Garantiremo gli interessi del nostro popolo"

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato, in un programma della tv russa, che Mosca ha risorse sufficienti per portare il conflitto in Ucraina “alla sua logica conclusione con il risultato di cui la Russia ha bisogno”. “Abbiamo forza e risorse sufficienti – ha detto – per portare ciò che è stato avviato nel 2022 alla sua logica conclusione con il risultato di cui la Russia ha bisogno. Questo risultato è l’eliminazione delle cause che hanno portato a questa crisi (in Ucraina), la creazione di condizioni per una pace sostenibile a lungo termine e la garanzia della sicurezza dello Stato russo, garantendo gli interessi del nostro popolo in quei territori di cui parliamo sempre, dove vivono persone che considerano il russo la loro lingua madre e considerano la Russia la loro patria”.

