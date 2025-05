Milano, 18 mag. (LaPresse) – La Russia ha la forza sufficiente per portare a termine la cosiddetta ‘operazione speciale’ fino al risultato finale che “consiste nell’eliminazione delle cause che hanno causato questa crisi, nella creazione delle condizioni per una pace sostenibile a lungo termine e nella garanzia della sicurezza dello Stato russo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione con il giornalista Pavel Zarubin riportata dalla Tass.

