Oltre 150mila fedeli in piazza

Per Papa Leone XIV il pontificato si apre ufficialmente con la “Celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero petrino del vescovo di Roma”, il nome ufficiale dell’evento storico con cui Papa Prevost inaugura il suo pontificato.

Sul sagrato della Basilica di San Pietro, ma non solo, il nuovo Pontefice celebra messa davanti alle autorità ecclesiali e laiche e a oltre 150mila fedeli in piazza. Prima un giro sulla Papamobile, il primo del pontificato, in piazza ma anche in Via della Conciliazione per il bagno di folla con i fedeli. Poi la preghiera sul sepolcro di San Pietro nella Basilica e la messa sul sagrato della chiesa. Durante la cerimonia sono due gli oggetti che simbolicamente suggellano l’inizio del pontificato: il “pallio” di tessuto con tre croci ricamate indossato da Leone e l’anello del pescatore con inciso il nome del Santo Padre. “Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia” ha detto Leone XIV durante la sua omelia, “camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”.

