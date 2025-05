Nel raid diversi feriti. I soccorritori sul posto. Le vittime stavano evacuando dalla zona

Nove civili sono morti in un attacco russo ad un bus a Bilopillia nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina. Altri quattro hanno riportato ferite. A renderlo noto su Telegram è stata l’amministrazione militare della regione. – A Bilopillia è stato dichiarato il lutto da oggi fino a lunedì. Il sindaco Yurii Zarko ha definito il giorno dell’attacco come “sabato nero”. Il media locale Suspilne ha riferito che i passeggeri del bus stavano venendo evacuati da Bilopillia quando è avvenuto l’attacco. Le autorità stanno lavorando per identificare alcune delle vittime, per lo più donne anziane. I feriti sono stati trasportati in un ospedale di Sumy, il capoluogo della regione. Tre sarebbero in gravi condizioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’attacco è stato un “omicidio deliberato di civili”.

