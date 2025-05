Trump: "Sanzioni contro Mosca se non si raggiunge un accordo". Cremlino: "Incontro Putin-Zelensky solo se prima accordi"

Mentre i negoziati di pace di venerdì a Istanbul tra Ucraina e Russia si sono chiusi con un nulla di fatto, e la distanza tra le parti resta ancora molto ampia, sul campo proseguono i bombardamenti. Un drone di Mosca ha colpito un autobus a Sumy uccidendo nove civili. Intanto il presidente americano Donald Trump minaccia sanzioni contro la Russia se non si raggiungerà un accordo sul cessate il fuoco. Ecco le notizie dal conflitto in Ucraina di oggi, 17 maggio. IN AGGIORNAMENTO

Tajani: “Italia non isolata, opposizione fa il suo gioco”

“Non mi pare che siamo così isolati. È chiaro che l’opposizione fa il suo gioco, ma l’opposizione poi trova sponda nei socialdemocratici tedeschi che sono quelli che hanno detto che l’Italia non doveva essere un interlocutore, quindi guardiamo bene a quelli che sono gli interessi politici e a quella che è la realtà”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a Noto, in merito alla mancata partecipazione di Meloni al vertice dei ‘Volenterosi’ a Tirana.

“Se poi dobbiamo parlare di colloqui, stasera ci sarà l’incontro del presidente del Consiglio” Giorgia Meloni “con il cancelliere tedesco Merz. Io sarò a cena con il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Usa Marco Rubio, quindi nessun isolamento dell’Italia”, ha proseguito Tajani. E ancora :”Siamo protagonisti e continueremo a esserlo, a dispetto di chi pensa sempre che si debba sempre parlare male dell’Italia per vicende interne. Non è così, era dai tempi di Berlusconi che si andava in Europa a parlare male del governo pensando di utilizzare il contesto internazionale per danneggiare la maggioranza di centro-destra, ma così si fa soltanto il male dell’Italia“.

Cremlino: “Incontro Putin-Zelensky se prima accordi”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è “possibile” se le delegazioni di Mosca e Kiev raggiungeranno “determinati accordi”. “Un tale incontro, come risultato del lavoro delle delegazioni delle due parti, se queste delegazioni raggiungono determinati accordi, è possibile. Lo consideriamo possibile“, ha detto Peskov, citato dalla Tass.

Zelensky: “Russia continua a uccidere, servono sanzioni più severe”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la morte di nove civili in un attacco russo contro un bus nella regione di Sumy, ha affermato che la Russia “continua a uccidere” e che occorrono “sanzioni più severe” contro Mosca. “Ieri, come in ogni altro giorno di questa guerra, c’era la possibilità di raggiungere il cessate il fuoco. L’Ucraina lo offre da tempo: un cessate il fuoco completo e incondizionato per salvare vite umane. La Russia non ha altro che la capacità di continuare a uccidere. Bisogna esercitare pressioni sulla Russia affinché smetta di uccidere. Senza sanzioni più severe, senza una pressione più forte, la Russia non cercherà una vera diplomazia”, ha scritto Zelensky su X. “Ci aspettiamo sanzioni severe contro la Russia da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti i nostri partner. La diplomazia deve iniziare a funzionare“, ha aggiunto.

У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько,… pic.twitter.com/eY7OvxRA7O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2025

Trump: “Sanzioni contro Mosca se non si raggiungerà accordo con Ucraina”

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato di credere ancora che il presidente russo Vladimir Putin sia pronto a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, ma ha avvertito che, se i negoziati falliranno, la sua amministrazione procederà con le sanzioni contro Mosca. “Onestamente, lo farò, se non raggiungeremo un accordo”, ha detto Trump in un’intervista con Bret Baier di Fox News. “È il momento della verità, stiamo parlando chiaro e vedremo cosa succederà. Sarebbe devastante per la Russia perché sta attraversando un periodo difficile con l’economia e i prezzi del petrolio bassi“, ha aggiunto.

Drone russo colpisce bus a Sumy: uccisi 9 civili

Nove civili sono morti in un attacco russo a un bus nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina. Altri quattro hanno riportato ferite. A renderlo noto su Telegram è stata l’amministrazione militare della regione colpita, pubblicando anche le foto del minibus colpito.

L’attacco è avvenuto poche ore dopo che Mosca e Kiev hanno tenuto i primi colloqui di pace diretti da anni, senza riuscire però a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. La polizia nazionale ucraina ha diffuso le foto che mostrano le conseguenze dell’attacco nella città di Bilopillia, nella regione di Sumy, a circa 10 chilometri dalla linea del fronte e dal confine con la Russia. “Si tratta di un altro crimine di guerra da parte della Russia: un attacco deliberato contro mezzi di trasporto civili che non rappresentavano alcuna minaccia”, ha affermato l’amministrazione regionale di Sumy in un post pubblicato su Telegram. Associated Press specifica di non aver potuto verificare in modo indipendente i dettagli dell’incidente. Venerdì i funzionari russi e ucraini si sono incontrati in Turchia nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco temporaneo, ma i colloqui si sono conclusi dopo meno di due ore senza alcuna svolta. Si è trattato del primo dialogo faccia a faccia tra le due parti dalle prime settimane dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022. E mentre entrambe le parti hanno concordato un ampio scambio di prigionieri, Mosca e Kiev sono rimaste chiaramente distanti sulle condizioni fondamentali per porre fine ai combattimenti. Una di queste condizioni per l’Ucraina, sostenuta dai suoi alleati occidentali, è un cessate il fuoco temporaneo come primo passo verso una soluzione pacifica. Il Cremlino ha respinto tale tregua, che rimane difficile da raggiungere.

A Bilopillia è stato dichiarato il lutto da oggi fino a lunedì. Il sindaco Yurii Zarko ha definito il giorno dell’attacco come “sabato nero“. Il media locale Suspilne ha riferito che i passeggeri del bus stavano venendo evacuati da Bilopillia quando è avvenuto l’attacco. Le autorità stanno lavorando per identificare alcune delle vittime, per lo più donne anziane. I feriti sono stati trasportati in un ospedale di Sumy, il capoluogo della regione. Tre sarebbero in gravi condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata