La polizia in Slovenia sta indagando sulla scomparsa di una statua in bronzo della First Lady statunitense Melania Trump dalla sua città natale di Sevnica. La statua in bronzo è stata tagliata via utilizzando una sega e portata via dalla località in cui la first lady è nata nel 1970 con il nome di Melanija Knavs. La scultura stata inaugurata nel 2020, durante il primo mandato di Trump, e aveva sostituito una precedente versione in legno, che era stata data alle fiamme all’inizio dello stesso anno. La portavoce della polizia, Alenka Drenik Rangus, ha dichiarato che le autorità sono al lavoro per rintracciare i responsabili. NO ACCESS SLOVENIA

