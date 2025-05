Le parole dei due leader a margine del vertice di Tirana

Da Tirana, dove si trovano per il vertice della Commissione politica europea, Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno concordato con Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile, e intendono coordinare una risposta. “Abbiamo appena avuto un incontro con il presidente Zelensky – ha detto il primo ministro britannico – e poi una telefonata con il presidente Trump per discutere gli sviluppi dei negoziati odierni, e la posizione russa è chiaramente inaccettabile”. Il presidente francese ha invece confermato che “nelle prossime ore avremo nuovi colloqui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata