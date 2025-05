A Tirana il vertice della Comunità politica europea

Volodymyr Zelenskyy arriva in Albania per partecipare al vertice della Comunità politica europea. Il vertice di Tirana riunisce i leader di 47 paesi e organizzazioni europee. Si discuterà delle sfide in materia di sicurezza e difesa in tutto il continente, con l’invasione russa dell’Ucraina in cima all’agenda. Il tema del vertice della Comunità politica europea, o EPC, è “Una nuova Europa in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune”. L’incontro affronterà i temi della competitività europea e dell’immigrazione irregolare. Il presidente ucraino è arrivato giovedì in tarda serata da Ankara, dopo aver discusso con il presidente turco sui colloqui di pace tra Ucraina e Russia, che si tengono proprio in Turchia. Il leader ucraino sperava di incontrare di persona il presidente Vladimir Putin, ma la Russia ha inviato solo una delegazione.

