La battuta del presidente ucraino a un cronista mentre si trova ad Ankara per i colloqui sul cessate il fuoco

Arrivato in Turchia per partecipare ai colloqui di pace con la Russia, Volodymyr Zelensky ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se avesse un messaggio per Putin: “Sono qui” – ha risposto il presidente ucraino – “Penso che questo sia un messaggio molto chiaro”. Zelensky dovrebbe incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nelle prossime ore.

