Il segretario generale della Nato in Turchia alla riunione dei ministri degli Esteri

“Chiaramente, l’Ucraina è pronta. L’Ucraina è pronta a impegnarsi per un cessate il fuoco e negoziati immediati. Questo è assolutamente chiaro. La palla ora è chiaramente nel campo della Russia. Devono spiegare cosa stanno facendo, perché sono qui o no, e con quale squadra o altro. Ma facciamo in modo che tutti comprendiamo che la palla è nel loro campo. L’Ucraina vuole avviare i negoziati il ​​prima possibile. Grazie agli americani e al presidente Trump la situazione di stallo è stata superata. Ora tocca ai russi assicurarsi di compiere i prossimi passi necessari”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato ad Antalya, in Turchia. “Sono ancora cautamente ottimista – aggiunge – sul fatto che se anche i russi fossero disposti a stare al gioco, e non solo gli ucraini, che lo stanno facendo, ma anche i russi, si potrebbero ottenere dei progressi nel giro di un paio di settimane. Sono cautamente ottimista”.

