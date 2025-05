Il presidente turco ha accolto il leader ucraino con una guardia d'onore al palazzo presidenziale

Il presidente turco Erdogan ha accolto il presidente ucraino Zelensky con una guardia d’onore al palazzo presidenziale di Ankara, in vista dei previsti colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Putin non si è presentato in Turchia per i colloqui.

