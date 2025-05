L'ex presidente ha risposto all'attuale capo del governo Arce, che ha annunciato il suo ritiro dalle elezioni

L’ex presidente boliviano Evo Morales ha risposto all’attuale presidente Luis Arce, dichiarando che non rinuncerà alla candidatura alle prossime elezioni in agosto. Arce lo aveva sfidato, dopo che lui stesso aveva deciso di fare un passo indietro per unificare il partito di governo e contrastare la destra. Morales ha affermato che il suo avversario non è nella posizione di avanzare una richiesta del genere. “Se il nostro movimento politico non partecipa, non c’è democrazia. Il movimento popolare non parteciperà, il movimento indigeno non ci sarà, la Bolivia profonda sarà assente”, ha detto da Cochamba, sua roccaforte politica. La rivalità tra Arce e Morales ha accelerato una crisi economica che covava da tempo e che ha messo in rivolta gli elettori della classe operaia, che costituiscono il nucleo dell’elettorato del Mas.

