Ai colloqui in Turchia ci sarà anche una delegazione Usa, guidata dal segretario di Stato Marco Rubio

Volodymyr Zelensky lo ha ripetuto: lui giovedì in Turchia ci sarà e aspetterà l’arrivo di Vladimir Putin per un faccia a faccia. Farà “tutto il possibile” perché l’incontro avvenga: aspetterà ad Ankara, dove incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma se Putin dovesse decidere di presentarsi a Istanbul, si sposterà con Erdogan nella città sul Bosforo. “Se Putin non arriva e continua a giocare”, però, “sarà la prova definitiva che non vuole porre fine alla guerra”, ha detto il presidente ucraino parlando con i giornalisti a Kiev.

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.

Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025