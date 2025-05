I due, in carcere per l'omicidio dei genitori compiuto a Los Angeles ora hanno diritto alla libertà condizionale

I fratelli Menendez, Erik e Lyle, potranno essere scarcerati dopo aver passato 35 anni di prigione per l’omicidio dei loro genitori. Il giudice della Corte Superiore della Contea di Los Angeles Michael Jesic ha ridotto la pena dei fratelli da ergastolo senza possibilità di libertà condizionale a 50 anni di reclusione. Ora hanno diritto alla libertà condizionale in base alla legge californiana sui giovani autori di reati, poiché hanno commesso il crimine quando avevano meno di 26 anni. La commissione statale per la libertà condizionale deve ancora decidere se rilasciarli dal carcere.

All’uscita dal tribunale parlano, manifestando tutta la loro soddisfazione, l’avvocato Marc Geragos e le cugine dei due fratelli, Anamaria Baralt, Tamara Goodell e Diane Hernandez. I fratelli sono stati condannati nel 1996 per l’omicidio del padre, Jose Menendez, un potente dirigente discografico, e della madre, Kitty Menendez, nella loro casa di Beverly Hills nel 1989. All’epoca i fratelli avevano 18 e 21 anni. Mentre gli avvocati della difesa hanno sostenuto che i fratelli hanno agito per legittima difesa dopo anni di abusi sessuali da parte del padre, i pubblici ministri hanno affermato che i fratelli hanno ucciso i genitori per un’eredità multimilionaria.

