E' la prima delle tre tappe del viaggio del presidente americano

Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita: è la prima delle tre tappe del viaggio in Medioriente volto ad affrontare le molteplici crisi e i conflitti nella regione. Il presidente americano incontrerà il principe ereditario Mohammad bin Salman. I due discuteranno degli sforzi degli Stati Uniti per smantellare il programma nucleare iraniano, della guerra a Gaza e di altri temi.

