Il presidente Usa incontrerà probabilmente l'ostaggio liberato Edan Alexander. Poi non esclude di partecipare ai colloqui sull'Ucraina in Turchia

Il presidente Usa Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita. Ne dà notizia Fox News che ha trasmesso le immagini dell’arrivo dell’Air Force One. L’Arabia Saudita è la prima delle tre tappe del viaggio di Trump in Medio Oriente volto ad affrontare le molteplici crisi e i conflitti nella regione.

L’agenda di Trump in Medio Oriente

Il presidente Usa incontrerà il principe ereditario Mohammad bin Salman, leader de facto dell’Arabia Saudita. I due discuteranno degli sforzi degli Stati Uniti per smantellare il programma nucleare iraniano, porre fine alla guerra a Gaza, contenere i prezzi del petrolio e di altri temi. Nel corso della giornata è prevista una cena ufficiale offerta dal principe ereditario e un incontro con Trump e i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, composto da Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Gli aiuti a Gaza

Israele riprenderà “presto” la distribuzione degli aiuti a Gaza attraverso un nuovo sistema che mira a impedire che gli aiuti stessi vengano deviati da Hamas. Lo riporta il Times of Israel citando quanto avrebbe dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu nel corso di un incontro a porte chiuse con i membri delle commissioni Esteri e Difesa della Knesset.

Netanyahu ha affermato che a coloro che ritireranno gli aiuti dai nuovi centri di distribuzione nel sud di Gaza sarà vietato il rientro in luoghi di Gaza al di fuori della nuova zona umanitaria che verrà istituita nel sud della Striscia.

Il piano di aiuti di Israele prevede di concentrare l’intera popolazione di Gaza, pari a 2 milioni di persone, in un’area all’interno e nei dintorni di Rafah, che rappresenta tra il 10 e il 25% della Striscia. Chi entrerà sarà sottoposto a controlli da parte delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), secondo i funzionari informati sul piano. Per gestire il nuovo programma di aiuti è stata creata una nuova organizzazione, la Gaza Humanitarian Foundation.

L’ostaggio liberato Edan Alexander incontra Trump

La famiglia dell’ostaggio Edan Alexander ha confermato che, dopo il suo rilascio dalla Striscia di Gaza, dovrebbe recarsi in Qatar per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “a seconda delle sue condizioni di salute”. Lo riporta Ynet.

