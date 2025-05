Nel raid tre persone sono state uccise e dieci ferite

Martedì mattina un attacco israeliano ha colpito il reparto di chirurgia dell’ospedale Nasser di Khan Younis a Gaza. I funzionari dell’ospedale hanno riferito che tre persone sono state uccise e dieci ferite.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito con precisione militanti di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo dell’ospedale. L’attacco è avvenuto dopo che lunedì Hamas ha rilasciato un soldato israeliano-americano tenuto in ostaggio a Gaza per oltre 19 mesi, in un gesto di buona volontà nei confronti dell’amministrazione Trump che potrebbe gettare le basi per un nuovo cessate il fuoco con Israele.

