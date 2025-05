L'ufficio di Netanyahu: "Il rilascio non comporta tregua". Trump: "Liberazione notizia monumentale"

Hamas ha confermato che rilascerà oggi l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, attualmente prigioniero a Gaza. Hamas aveva annunciato ieri che avrebbe liberato Alexander come gesto di buona volontà nei confronti dell’amministrazione Trump. Il soldato israeliano era stato catturato il 7 ottobre 2023

Media, rilascio ostaggio da parte di Hamas oggi pomeriggio o in serata

Una fonte vicina agli sforzi per garantire il rilascio dell’ostaggio Edan Alexander ha detto al Times of Israel che l’uomo sarà probabilmente liberato da Hamas oggi nel pomeriggio o in serata. L’emittente israeliana Channel 12 riporta invece che il rilascio avverrà a mezzogiorno, basandosi sul quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat, che cita una fonte di Hamas. Le autorità militari israeliane stanno iniziando i preparativi per ricevere Alexander che includono l’allestimento di un edificio nella base di Re’im delle Forze di difesa israeliane (Idf), dove Alexander verrà accolto dopo la liberazione.

Ufficio Netanyahu: “Rilascio ostaggio non comporta tregua”

“Siamo in giorni critici, in cui Hamas si trova ad affrontare un accordo che consentirebbe il rilascio dei nostri ostaggi. I negoziati proseguiranno sotto pressione e nel mezzo dei preparativi per l’intensificazione dei combattimenti”. Così l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in una nota successiva all’annuncio del rilascio dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander. L’ufficio del primo ministro ha chiarito che per la liberazione dell’ostaggio non sono state fatte promesse di cessate il fuoco né di scarcerazione dei prigionieri palestinesi. “Il previsto rilascio del soldato israeliano Edan Alexander” da parte di Hamas, avverrà “senza ottenere nulla in cambio, sarà possibile grazie alla politica determinata che abbiamo condotto, con il sostegno” del presidente degli Stati Uniti Donald “Trump, e grazie alla pressione militare delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza”. Lo riporta The Times of Israel.

Trump: “Liberazione ostaggio Usa è notizia monumentale”

Sulla questione è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha pubblicato una dichiarazione in cui ha confermato l’imminente rilascio dell’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander ringraziando tutti i soggetti coinvolti e aggiungendo che ciò fa parte di uno sforzo più ampio per restituire tutti i prigionieri e porre fine alla guerra in Medioriente. “Sono felice di annunciare che Edan Alexander, un cittadino americano tenuto in ostaggio dall’ottobre 2023, tornerà a casa dalla sua famiglia”, ha dichiarato Trump su Truth Social. Il tycoon ha espresso gratitudine nei confronti di “tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa monumentale notizia. È stato un passo compiuto in buona fede nei confronti degli Stati Uniti e degli sforzi dei mediatori – Qatar ed Egitto – per porre fine a questa guerra brutale e restituire tutti gli ostaggi ancora in vita e le loro spoglie ai loro cari. Spero che questo sia il primo di quegli ultimi passi necessari per porre fine a questo brutale conflitto”.

