Il ventunenne è stato consegnato da Hamas prima alla Croce Rossa e poi alle forze di Tel Aviv

Il soldato israeliano-americano Edan Alexander, tenuto in ostaggio per oltre 19 mesi nella Striscia di Gaza, è stato liberato e ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia in Israele. Il ventunenne è stato consegnato alla Croce Rossa e poi alle forze israeliane. Hamas ha dichiarato di aver rilasciato Alexander come gesto di buona volontà per cercare di rilanciare i colloqui per porre fine alla guerra. Il rilascio avviene in vista della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente questa settimana. Il suo rilascio è il primo da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco di otto settimane con Hamas a marzo, scatenando feroci attacchi su Gaza che hanno causato centinaia di vittime.

