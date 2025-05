A Tel Aviv sventolate bandiere e cartelloni con il volto del soldato israelo-statunitense

Festeggiamenti in Israele dopo che Hamas ha rilasciato un altro ostaggio, il soldato israeliano-statunitense Edan Alexander da Gaza. Rilasciato nella Striscia di Gaza e preso in consegna dalla Croce Rossa che lo ha accompagnato nello Stato ebraico consegnandolo alle forza di Tel Aviv. Hamas ha affermato di sperare che il rilascio contribuisca a rilanciare gli sforzi volti a porre fine alla guerra, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso il Medio Oriente. Centinaia di persone in Hostage Square a Tel Aviv sono esplose in un boato quando l’esercito israeliano ha annunciato la liberazione di Alexander. Anche familiari e amici si sono riuniti a casa della nonna del soldato e hanno applaudito alla notizia. Alexander è stato rapito dalla sua base militare nel sud di Israele durante l’attacco transfrontaliero di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il suo rilascio è il primo da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco di otto settimane con Hamas a marzo, scatenando feroci attacchi su Gaza che hanno causato centinaia di morti.

