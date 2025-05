Il soldato israeliano-americano Edan Alexander è stato prigioniero per oltre 19 mesi nella Striscia

Un soldato israeliano-americano tenuto in ostaggio per oltre 19 mesi nella Striscia di Gaza è stato rilasciato da Hamas in un gesto di buona volontà nei confronti dell’amministrazione Trump che potrebbe gettare le basi per un nuovo cessate il fuoco con Israele. L’esercito israeliano ha confermato che Edan Alexander è stato consegnato alla Croce Rossa e poi alle forze israeliane. Alexander aveva 19 anni quando è stato rapito dalla sua base militare nel sud di Israele durante l’attacco transfrontaliero di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il suo rilascio è stato il primo da quando Israele ha infranto il cessate il fuoco di otto settimane con Hamas a marzo, scatenando feroci attacchi su Gaza che hanno causato centinaia di morti. Tel Aviv afferma che 58 ostaggi sono ancora in prigionia, di cui circa 23 sarebbero vivi. Molti dei 250 ostaggi presi dai militanti guidati da Hamas nell’attacco del 2023 sono stati liberati in accordi di cessate il fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata