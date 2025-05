Il punto stampa con i leader europei a Kiev

“Putin ha fatto una tregua finta solo per la parata del 9 maggio. Perché finta? Gli attacchi in prima linea continuano. E gli attacchi russi sono in corso. Non hanno smesso di usare bombe aeree contro le nostre posizioni in prima linea e le comunità di confine. Ma non ci sono stati allarmi antiaerei, il che dimostra ancora una volta: quando Mosca non vuole uccidere, può fermarsi“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del punto stampa con i leader europei a Kiev. “Il nostro compito comune è far fermare Mosca – sottolinea -. E per questo, abbiamo bisogno di unità e di una forte pressione sulla Russia, una pressione così forte che la pace diventi la loro unica opzione“.

