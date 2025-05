La popolazione ha accolto con entusiasmo l'accordo mediato dagli Stati Uniti

Festeggiamenti in strada nella capitale del Pakistan, Islamabad, dopo il raggiungimento dell’accordo di cessate il fuoco con l’India che potrebbe mettere fine alla più grave escalation delle tensioni tra i due Paesi degli ultimi anni. Il conflitto era scoppiato dopo una strage armata avvenuta il mese scorso nel Kashmir, della quale l’India accusa il Pakistan. Il ministro degli Esteri pakistano ha dichiarato che il suo Paese prenderà in considerazione una de-escalation se l’India interromperà ulteriori attacchi. E da parte sua la comandante indiana dell’Aeronautica, Vyomika Singh, ha affermato in una conferenza stampa a Nuova Delhi che l’India è impegnata a evitare un’escalation, “a condizione che anche la parte pakistana faccia lo stesso”. Gridando slogan come “Lunga vita al Pakistan”, in molte città la popolazione ha accolto con entusiasmo l’accordo di cessate il fuoco con l’India, mediato dagli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata