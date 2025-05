Il portavoce militare Chaudhry: “Ora non resta che attendere la nostra risposta”. La Cina esorta a evitare l'escalation

Continua a salire la tensione tra India e Pakistan. Il portavoce dell’esercito pakistano ha dichiarato che tre delle sue basi aeree sono state attaccate da missili indiani, tra cui una alla periferia di Islamabad, vicino al quartier generale delle forze armate, ma la maggior parte dei razzi è stata intercettata. Il Tenente Generale Ahmad Sharif ha dichiarato che i mezzi dell’Aeronautica Militare pakistana sono al sicuro. “Ora non vi resta che aspettare la nostra risposta”, ha avvertito l’India. La base aerea di Nur Khan a Rawalpindi, dove ha il suo quartier generale militare, si trova a circa 10 chilometri dalla capitale.

Islamabad, almeno 11 morti e 56 feriti in attacco Nuova Delhi

Mazhar Saeed, ministro dell’Informazione del Kashmir amministrato dal Pakistan, ha dichiarato che almeno 11 persone sono state uccise e altre 56 sono rimaste ferite in quello che ha definito un bombardamento indiano in diverse aree vicino alla Linea di controllo nella contesa regione himalayana del Kashmir. Mazhar Saeed ha affermato che le vittime si sono verificate durante la notte, in seguito a un intenso scambio di fuoco tra forze pakistane e indiane. Ha accusato le truppe indiane di aver deliberatamente preso di mira i civili, affermando che il fuoco dell’artiglieria ha distrutto circa 200 case tra venerdì sera e sabato mattina. I feriti sono stati curati in diversi ospedali.

G7: “De-escalation immediata”

“Chiediamo un’immediata de-escalation e incoraggiamo entrambi i Paesi a impegnarsi in un dialogo diretto per raggiungere una soluzione pacifica. Continuiamo a monitorare attentamente gli eventi ed esprimiamo il nostro sostegno a una risoluzione diplomatica rapida e duratura”. Lo affermano in una nota i ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e l’Alta Rappresentante dell’Unione Europea.”condanniamo fermamente il grave attacco terroristico di Pahalgam del 22 aprile e sollecitiamo la massima moderazione da parte di India e Pakistan. Un’ulteriore escalation militare rappresenta una grave minaccia alla stabilità regionale. Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei civili di entrambe le parti”, aggiungono.

Islamabad e Nuova Delhi pronte a de-escalation se stop attacchi controparte

Il ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha dichiarato che il suo Paese avrebbe preso in considerazione la de-escalation se l’India avesse fermato ulteriori attacchi. Questo dopo che l’India si era impegnata a non intensificare gli attacchi se il Pakistan avesse ricambiato. I due Paesi si sono scambiati attacchi oggi, l’ultima escalation di un conflitto innescato da un massacro del mese scorso che l’India attribuisce al Pakistan. Dar ha comunque avvertito che se l’India lanciasse attacchi “la nostra risposta seguirà” e ha dichiarato al quotidiano pakistano Geo News di aver trasmesso questo messaggio anche al Segretario di Stato americano Marco Rubio nel colloquio avuto dopo che aveva parlato con Nuova Delhi. “Abbiamo risposto perché la nostra pazienza aveva raggiunto il limite. Se si fermano qui, prenderemo in considerazione anche noi di fermarli”, ha affermato. L’India ha dichiarato di aver preso di mira le basi militari pakistane dopo che Islamabad ha lanciato missili ad alta velocità contro diverse basi aeree indiane nello stato del Punjab questa mattina. Il Pakistan ha affermato di aver intercettato la maggior parte dei missili diretti contro tre basi aeree e che erano in corso attacchi di rappresaglia contro l’India.

Nuova Delhi: “Reagito a nuovi attacchi di Islamabad”

L’India ha dichiarato di aver preso di mira le basi militari pakistane dopo che Islamabad ha lanciato diversi missili ad alta velocità contro diverse basi aeree indiane nello stato del Punjab sabato mattina. Il colonnello indiano Sofiya Qureshi, in una conferenza stampa a Nuova Delhi, ha affermato che il Pakistan ha preso di mira anche strutture sanitarie e scuole nelle sue tre basi aeree nel Kashmir controllato dall’India. “È stata data una risposta adeguata alle azioni pakistane”, ha affermato.

Rubio esorta le parti a trovare modi per de-escalation

Nell’ambito della crisi fra India e Pakistan, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato venerdì con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito pakistano Asim Munir. La portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ha affermato che Rubio ha continuato a esortare entrambe le parti a “trovare modi per de-escalation” e ha offerto assistenza agli Stati Uniti per avviare colloqui costruttivi al fine di evitare futuri conflitti.

“Il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato con il Vice Primo Ministro/Ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar. Il Segretario Rubio ha ribadito che entrambe le parti devono trovare il modo di allentare la tensione e ristabilire una comunicazione diretta per evitare errori di valutazione. Ha inoltre offerto il supporto degli Stati Uniti per avviare colloqui costruttivi al fine di evitare futuri conflitti”, si legge sul sito del Dipartimento di Stato Usa che riporta le parole della portavoce Bruce.

Cina esorta ‘con forza’ i 2 Paesi a non aggravare tensione

La Cina ha esortato con forza sia l’India che il Pakistan ad agire nell’interesse generale della pace e della stabilità e a tornare sulla strada della risoluzione politica attraverso mezzi pacifici. Lo riporta Ary TV sulla crisi fra India e Pakistan.”La Cina sta seguendo da vicino la situazione in corso tra India e Pakistan ed è profondamente preoccupata per l’escalation”, ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri cinese a seguito della continua escalation tra i due Paesi.

“Esortiamo con forza entrambe le parti ad agire nell’interesse generale della pace e della stabilità, a mantenere calma e moderazione, a tornare sulla strada della risoluzione politica attraverso mezzi pacifici e ad astenersi da qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare la tensione”, ha aggiunto il portavoce. E ha affermato che questo sarà importante per gli interessi fondamentali sia dell’India che del Pakistan e per una regione stabile e pacifica. Questo è anche ciò che la comunità internazionale auspica. La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo a tal fine, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata