Il presidente francese a Kiev insieme a Merz, Starmer e Tusk

L’Europa spinge per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina a partire da lunedì. Sarà monitorato soprattutto dagli Stati Uniti. E se la Russia violerà la tregua sono pronte sanzioni più dure per Mosca. È il risultato, come ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron, della missione a Kiev dei leader di quattro Paesi europei, che fanno parte della coalizione dei volenterosi. Presenti nella capitale ucraina, oltre a Macron, il neo cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e quello polacco Donald Tusk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata